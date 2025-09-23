西武は23日、「LIONS THANKS FESTA 2025(ライオンズ サンクスフェスタ2025)」を11月23日(日・祝)にベルーナドームで開催決定を発表した。当日の観覧は、公式チケットサイトの「ライオンズチケット」にて、10月24日（金）10時に受付を開始する先々行抽選を皮切りに販売し、一般販売は11月3日（月・祝）10時を予定。詳細なチケット販売情報やイベント内容などは、10月24日（金）にオフィシャルサイトなどで発表予定。なお、イ