立花氏の発言を「事実無根」とした村井氏『NHKから国民を守る党』の立花孝志党首（58）が９月11日にYouTubeで公開した動画での発言が物議をかもしている。立花氏は今、大きな事件が動いているとし、「兵庫県警のトップだった、本部長だった村井というですね。警察官、私と同じ歳のようですけども、こいつに対してですね、いろんな情報が来てます」と述べた。立花氏が村井と呼び捨てした人物は、元兵庫県警本部長だった村井紀之氏の