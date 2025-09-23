福岡市で23日、障害がある人の陸上競技大会が開かれています。福岡市の博多の森陸上競技場で開かれている大会には、身体障害や知的障害などがある12歳から79歳までの選手およそ300人が出場しています。選手たちは障害の区分ごとに50メートル走や1500メートル走、走り幅跳び、砲丸投げなど15種目に分かれて自己記録の更新に挑みました。聴覚障害者が出場する競技では、スタートの合図を光でも伝える「光刺激スタ&