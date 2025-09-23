●インドが米関税対策で減税が好感され株高インドが、消費税に当たる物品・サービス税（GST）を減税する。【こちらも】マスク氏がテスラ株を大量購入、その狙いは?現行12%の税率が適用されている食料品や日用品のうち、99%の品目を5%に引き下げ、家電や自動車など28%の税率の品目のうち、90%を18%に引き下げる。大型減税によって消費が大幅に押し上げられるという期待感から、インドの主要株価指数SENSEXが、2カ月ぶりの高値