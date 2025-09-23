グンゼ（3002、東証プライム市場）。会社四季報の「特色欄」「材料欄」からは、当該企業の歴史を知ることができると今回改めて思った。【こちらも】新規事業も着実、タムロンとは中長期構えの投資が賢明かいまから四半世紀余前の1989年第4集号でグンゼは【メリヤス肌着でトップ、ブランド強力、安定経営、総合アパレルへ展開中、生糸から撤収】、【米国に透明タッチパネル合弁設立、初年度売上げ三億円強】と記されていた。