全10公演のZeppツアー「CORKSCREW 2025 追加公演」で全国を熱狂させた黒夢が、20日に開催した最終日の名古屋公演でこのツアー追加公演の開催を発表した。「CORKSCREW 2025 追加公演」が開催となるのは2026年2月16日（月）、17日（火）のZepp HANEDA2デイズ。詳細や今後の情報は、黒夢Official X：https://x.com/kuroyume2025をチェックして欲しい。黒夢はメジャーデビュー記念日にもあたる2025年2月9日に東京ガーデンシアターに