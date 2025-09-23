女優・沢口靖子（６０）のレアな姿にネットが沸いた。沢口は２２日のフジテレビ系「クイズ！ドレミファドン」（午後７時）に出演。「昭和平成令和ドラマソングＳＰ」と題し、１０月期の新ドラマと人気番組の出演者がチームで対抗戦を繰り広げた。同局系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（１０月６日スタート、月曜・午後９時）で３５年ぶりに同局連続ドラマに主演する沢口は、安田顕、黒島結菜と一緒に登場。イントロクイズ