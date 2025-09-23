ともに「リハビリ調整中」のDeNA牧秀悟内野手と宮崎敏郎内野手が23日、横須賀市内の2軍練習施設「DOCK」で屋外打撃練習に取り組んだ。1つの打撃ゲージで、交互に快音を連発。打撃投手を務めた石井琢朗野手コーチも「おおっ、いいね」「ナイスバッティング」など声を弾ませた。牧は「左手親指」の手術、宮崎は「右膝後十字じん帯部分損傷」で離脱している。だが球団関係者は「CS中には復帰できる」との見通しを立てており、1