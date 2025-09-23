東京2025世界陸上大会最終日（9月21日）の男子4×100ｍリレー決勝で、日本チームは38秒35で6位。メダルに届かなかった。金メダルの米国とは1秒06差（11〜12ｍ差）、銅メダルのオランダとも0.54秒差（約6ｍ差）をつけられてしまった。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果1走から小池祐貴（30、住友電工）、胗田大輝（22、東洋大4年）、桐生祥秀（29、日本生命）、鵜澤飛羽（22、ＪＡＬ）のメ