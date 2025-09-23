県内の女性農家などが生産した農産物や加工品を販売するイベントが、きょう、富山駅で開かれています。「いらっしゃいませー、どうですか、米粉パン焼きたてですよ！」この「なやマルシェ」は、県が女性農家の商品力や販売力の向上を図ろうと8年前から実施しています。今回は県内7つの市と町から18の生産者が出店しています。会場には、採れたての無農薬野菜やイチジクやブドウといった秋の果物などが並び、訪れた人たちは、