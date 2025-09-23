佐渡市にクルーズ船で訪れた観光客の2次交通を充実させようとシャトルバスなどを活用した実証実験が行われました。クルーズ船での観光客が年間およそ2千人訪れる佐渡市。タクシーやバスのドライバー不足による2次交通が課題となっています。北陸地方整備局は港と観光地をつなぐ往復シャトルバスを無料運行するなどの実証実験を行いました。90人あまりが利用し、採算がとれる料金や運行本数などについて調