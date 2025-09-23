9月22日、瀬戸康史がInstagramを更新した。【写真】サングラス姿のラフSHOT公開瀬戸は、自身のInstagramアカウントにて、「今日も今日とて撮影です。」「まだ情報解禁していないので、写真も関係ないもので申し訳ないです。」とコメントし、サングラスをつけているポロシャツを着たバストアップ写真を公開。続けて、「毎日楽しく撮影していますよ。」「もう少しで別の何かもお知らせできるかと。」「もう何を言ってよくて、言って