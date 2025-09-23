『France Football』主催の2025年バロンドール授賞式がパリにて行われ、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞を果たした。昨季53試合で35ゴール14アシスト。UEFAチャンピオンズリーグを含む4冠を達成し、CLとリーグ・アンではMVPにも輝いたデンベレは、２位のバルセロナFWラミン・ヤマルを抑えての受賞となった。壇上でスピーチしたデンベレは涙を浮かべていたという。両足を使えるという稀有な特性を