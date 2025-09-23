デ・ハビランド・カナダは、DHC-8-Q400型機にスペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」の導入を可能とするオプションの提供を開始した。OEM改修プログラムを通じた「工場オプション」、もしくは運用中の機体に対する「レトロフィットソリューション」として提供する。利用者は搭乗から降機まで、信頼性の機内インターネットサービスを利用できるようになる。