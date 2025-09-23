ピーチ・アビエーションは、国内・国際線を対象とした「おトクを先取り！なかよし割 キャンペーン」を、9月22日午後1時から10月31日まで実施する。2名以上のスタンダード運賃の予約で、15％を割り引く。搭乗期間は10月26日から2026年3月19日まで、一部の日は対象外となる。一部価格帯は割引対象外となる場合があるほか、空港使用料は別途必要となる。一度に9名までの予約ができる。