藤川監督がいかにポストシーズンに向けて、戦力を整えていくか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext阪神は9月22日のヤクルト戦（神宮）に2ー3の逆転負けで3連敗。主砲、佐藤輝明に39号先制ソロが飛び出すなど幸先のいいスタートとなったが、先発の才木浩人は6回に北村恵吾の痛烈なピッチャー返しが右足首を直撃するアクシデントもあり、6回途中で降板。【ピンチ】史上最速優勝をした阪神タイガースがCSで大ピンチな件について・・