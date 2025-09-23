まもなく収穫の最盛期を迎える五郎島金時。23日、多くの親子が参加して収穫体験が行われました。 五郎島金時の産地、金沢市粟崎町では毎年、収穫がピークを迎える前の秋分の日に、親子収穫体験を行っています。金沢の午前9時の気温は23度と、絶好の収穫日和となった23日は、100組300人を超える家族連れが参加し、次々と五郎島金時を掘り起こしていました。 参加した子どもは：「掘るのが楽しい」「ちょっと小さくして(