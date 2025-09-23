今月27日にチリで開幕するU-20ワールドカップ。今年7月にJ1京都サンガからスペインのレアル・ソシエダに移籍したDF喜多壱也も大会メンバーに選ばれた。20歳の彼は身長189cmを誇る大型センターバックで、現在はスペイン2部に属するソシエダのリザーブチーム（サンセ）でプレーしている。ソシエダのトップチームには日本代表MF久保建英が所属しているが、喜多は『fifa.com』のインタビューでこう話していた。「（久保から）一度、夕