9月23日午前4時すぎ、柏崎市の北陸道下り線で大型バイクが転倒し、運転手の男性が死亡する事故がありました。 警察によりますと、9月23日午前4時10分ごろ、近くを通り過ぎた車両から「大型二輪車が転倒し、付近に運転手1名が倒れている」と110番通報がありました。 大型バイクを運転していたのは、長野県下高井群山ノ内町の会社員・髙相正男さん(60)で、意識不明の状態で長岡市内の病院に救急搬送されましたが、その後死