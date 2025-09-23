９月２２日、北海道深川市の住宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所の男性を車でひいて逃走しました。室内に設置されたカメラには何かを物色するような２人の様子が映っていました。これは被害にあった住宅の室内に設置されたカメラの映像です。男２人が室内を物色する様子がうかがえます。事件があったのは深川市音江町豊泉の住宅です。２２日午後２時前、留守中の男性宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所に住む男性を