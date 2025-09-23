アメリカ・ニューヨークで、パレスチナ問題の解決に向けた首脳級の会議が開かれました。会議にあわせ、およそ10か国がパレスチナの国家承認を表明した一方、日本は承認を見送りました。国連本部前から中継です。この会議はパレスチナとイスラエルの「2国家共存」による問題解決を目指すもので、和平に向けた機運を高めると同時にイスラエルに圧力をかける狙いもありました。会議では、フランスなど新たに5か国がパレスチナの国家承