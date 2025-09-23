きのう告示された自民総裁選をめぐり、きょうは共同記者会見が行われ、失われた自民党への信頼回復にどう取り組むか、5人の候補者が自らの考えを述べました。国会記者会館から中継です。「自民党への信頼回復」が大きな課題となる中、候補者5人に共通していたのは、国民の声を吸い上げるシステム作りを訴えたことでした。小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）「国民の皆さんとのリアルな交流の中にこそ、信頼が生まれてくると考