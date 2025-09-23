自由な作風が特徴の美術展北陸創造展が、23日から金沢市で始まりました。 今回で67回を迎えた北陸創造展。会場のしいのき迎賓館には、東京で開かれた本展で入選した北陸の会員らによる日本画や洋画、陶芸などの作品を中心に、約50点が展示されています。こちらは、最高賞の石川県知事賞を受賞した、能美市の福田良則さんの作品「赤絵瑞鳥花器」。 縁起がいいとされる鳳凰をモチーフにした、九谷焼の作品です。石川県知