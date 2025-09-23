意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【千葉県の方言】「ちっくり」の意味は？「ちっくり」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、千葉県の方言で、人のある特徴を表すときに使う言葉です。いったい、「ちっくり」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「背が低い」でした！「ちっくり」は、「小柄」という