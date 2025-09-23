キャンメイクが2025年9月下旬より、傷んだまつげをしっかりケアできる「ラッシュセラム ケア＆リペア」を発売します。31種類のうるおい成分を配合し、まつげにハリとコシを与えながら、毎日のケアをサポートするアイテムです。さらに、新色アイブロウペンシル「スタイリングエッジアイブロウ」や、透明感のある肌仕上げを実現する「フィットグロウクッション」リフィルも同時発売です。 キャンメイク ラッシュセラム ケア＆