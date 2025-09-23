「子供のベッド新しくしたらねこが隙間から顔出してくる」【動画】猫さんがお顔をひょこひょこ出す様子を見るこんなひと言とともに、ベッドのヘッドボードのすき間からお顔を何度もひょこひょことのぞかせる猫さんの動画が「Ｘ」で注目を集めました。むじゃきに頭を出し入れし、時には頭が挟まりかけてのけぞるお顔がなんとも可愛らしく、「ベッドの妖精かと思いました 動きがかわいすぎます あんこちゃん、隙間から出られるの