上海野生動物園のジャイアントパンダのチエンジン（芊金）が産んだ雄と雌の双子の赤ちゃんが9月22日に生後満1カ月になりました。この新たに誕生した「国の宝」は母親のチエンジンと保育チームに世話してもらい、すくすくと成長しています。パンダの赤ちゃんは今もなお食べて寝ることを繰り返す段階で、目はまだ開いておらず、初めて「世界を見る」にはあと10日ほどかかる見通しです。成長スピードは速く、わずか1カ月で体重