名古屋市の広沢市長は、京都市で殺処分が予定されている野生のシカを、名古屋城で受け入れることを検討すると明らかにしました。名古屋城の内堀では、1991年に和歌山県の動物園から譲り受けたシカの子孫で、メスの親子2頭を放し飼いにしていますが、親シカは高齢で絶滅も懸念されています。こうした中、名古屋市の広沢市長は、京都市で殺処分が予定されている野生のシカについて、名古屋城で受け入れることを検討する意向を