阪神の小野寺が23日のDeNA戦を前に、京都翔英高の1学年後輩、相手捕手の山本と旧交を温めた。上半身のストレッチをしながら練習を終えた山本と数分間、コミュニケーションを取った。山本は交友関係が広いようで、小野寺とのやりとりには熊谷が間に入った。さらに、ベンチから出てきた佐藤輝とも会話のキャッチボール。自主トレをしたことがある梅野ともグータッチのあとに談笑をした。