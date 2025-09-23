【ラ・リーガ】マジョルカ 1−1 アトレティコ・マドリード（日本時間9月21日／ソン・モイシュ）【映像】浅野拓磨、絶妙飛び出しからヘディングシュートマジョルカに所属する日本代表FW浅野拓磨が、ゴールに迫った。絶妙な飛び出しからのヘディングシュートにホームのサポーターたちが歓声を上げた。マジョルカはラ・リーガ第5節でアトレティコ・マドリーと対戦。浅野は2トップの一角として先発出場すると、ゴールレスで迎えた6