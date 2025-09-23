◆米大リーグブレーブス１１―５ナショナルズ（２２日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が２２日（日本時間２３日）、敵地のブレーブス戦で救援登板し、２回１／３を無失点に抑えた。５―１１の６回２死一、二塁で６番手で登板。得点圏に走者を背負って金河成（キム・ハソン）と対戦し、内角低めへのシンカーで遊邪飛に打ち取り、追加点を許さなかった。７回は先頭のボール