オリーブの収穫道の駅 小豆島オリーブ公園香川・小豆島町22日 香川県の小豆島の道の駅で22日、2025年初となるオリーブの収穫が始まりました。 香川県小豆島町の「小豆島オリーブ公園」には、約20種類、約2000本のオリーブの木が植えられています。このうち新漬け用の品種、「マンザニロ」の収穫が始まりました。 22日は職員らが約180kgを収穫しました。10月20日ごろまで「マ