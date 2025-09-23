岡山県選手団結団壮行式岡山・北区駅元町22日 9月28日から滋賀県で行われる「国民スポーツ大会」に向け、岡山県選手団の壮行式が22日、開かれました。 岡山県選手団のメンバーは、体操やバレーボールなど34の競技に出場する選手や監督ら476人です。 壮行式では、旗手を務めるボウリング・成年女子の三原唯選手に団旗が手渡され、各競技の代表者が決意を述べました。 （ボクシング