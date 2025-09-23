9月23日は秋分の日、名古屋市の平和公園には、家族そろって墓参りに訪れる人の姿も多く見られました。爽やかな気候となった彼岸の中日。千種区の平和公園には朝から多くの家族連れなどが墓参りに訪れていて、先祖に日頃の感謝を伝えていました。墓参りに来た人：「『守っていただいてありがとう』と。私の両親や弟が入っていますので、いつもここへ来て感謝しています」訪れた人たちは、墓石をきれいに磨き上げてから線香を