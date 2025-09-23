こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。まずはクイズから。以下の語句は最近、新聞やTVのニュースなどによく出てくる言葉です。それぞれ、どんな意味か説明してみてください。1.フレイル2.ソーラーシェアリング3.ダークパターン【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう貯金を切り崩す？取り崩す？校閲という仕事に就くと、特に最初のうちは、日本語表現で「え？そうなの？」と初めて