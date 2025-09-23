◇近畿学生野球秋季リーグ第4節1回戦大阪工業大 4―0 大阪公立大（2025年9月23日GOSANDO南港野球場）大阪工業大が先勝した。エース左腕・大江遼也（4年＝興国）は大阪公立大打線を散発3安打に抑え、春季リーグの阪南大戦以来リーグ戦2度目の完封勝利を挙げた。「序盤からゾーンにどんどん攻めることでテンポ良く投げることができたと思います」この秋は和歌山大との1回戦で5回降板した以外はすべて一人で投げきってい