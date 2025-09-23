9月22日、東京都内で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』のティップオフカンファレンスが開催。アルバルク東京を代表して出席したテーブス海が囲み取材に応じた。 A東京は10月3日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われる宇都宮ブレックス戦で開幕を迎える。テーブスは2019－20シーズンから3シーズンにわたって在籍した古巣との一戦を前に「宇都宮との対戦はいつも以上に気持ちが入りま