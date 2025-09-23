¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬ÁªÄê¤¹¤ë2025Ç¯¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤¬22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥êSG¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ½ª¸õÊä30Ì¾¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤â¸øÉ½¤µ¤ì¡¢2°Ì¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥êSG¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬Æþ¤ê¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤òÀ©¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½