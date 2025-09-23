大学の健康診断で偶然見つかった肺の影。精密検査の結果、20代のU・Mさん（仮称）は甲状腺がんの転移と診断されました。自覚症状は全くなく、アメフトも普通にできるほど元気だっただけに、告知は大きなショックに。当時は「がん＝死」と思い込み、大学を中退してお笑いの道へ。10年経った今も治療は続きますが、体調は安定。新たな就職活動に挑む彼の、驚きの闘病記と人生の軌跡をご紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に