今年夏の参議院議員選挙の年代別の投票率が公表され、10代の投票率が前回よりも4ポイント以上高くなったことが分かりました。 県選挙管理委員会によりますと、今年7月の参議院議員選挙山形県選挙区の投票率は62.55%で、前回3年前の参院選に比べ0.68ポイント増加し、全国一位となっています。 年代別の投票率がこのほど公表され、10代の投票率は43.20%で、前回に比べ4.66ポイント高くなりました。年齢別では、18歳が49.05%（＋5.0