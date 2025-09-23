米メディア『FOX SPORTS』電子版は22日（日本時間23日）、白熱するMLBの今季のMVPレースに注目。昨季ナ・リーグMVPに輝いたドジャースの大谷翔平投手と、ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は連続受賞なるか。大手ブックメーカー「ドラフトキングス」のオッズをもとに、MVP争いを予想した。 ■前人未到の“二刀流”で他候補を圧倒 ナ・リーグのMVP