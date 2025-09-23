3人乗りのバイクが危険運転東京・日の出町で6日午後4時頃に撮影されたのは、驚きの瞬間……。突然、駐車場の出入り口から、2台のバイクが止まることなく飛び出してきたのだ。さらに、その内の1台には3人が乗っている。1番後ろに乗っていた人はかろうじて腰掛けているような状態だった。目撃者：ちゅうちょすることなく、私の車の前に飛び出してきて、見たら3人も乗ってるじゃないですか。目撃者：そのままの勢いでずっと走り続けて