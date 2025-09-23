国連総会への出発前に記者団の取材に応じる石破首相＝23日午前、首相公邸石破茂首相は23日午前、米ニューヨークで開かれる国連総会に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。24日（現地時間23日午後）に総会で一般討論演説に臨む。戦後日本がアジアの「寛容の精神」に支えられ、世界の恒久平和に尽力してきたと訴える方針だ。出発前、トランプ米大統領と会うのかを公邸で記者団に問われ「接点は調整中だ」と述べた。演