自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した５氏は２３日午前、党本部で共同記者会見に臨んだ。当面の物価高対策としての消費税減税の実施については、大半の候補が否定的な考えを示した。林芳正官房長官は消費税が社会保障の財源となっていることを念頭に、「今の状況を見ると（減税は）非常に難しい」と述べた。高市早苗・前経済安全保障相は「（以前は）前向きな考え方だったが、（実現までの）スピード感を考えると、