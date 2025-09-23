北海道では初めて「線状降水帯」が発生し、大量の泥の片付けが続けられています。一方、記録的な大雨で浸水した三重県四日市市の地下駐車場。水に浸かった車274台は泥が乾ききり、車が真っ白になってしまっています。所有者による車の確認が始まりましたが、搬出のメドはたっていません。【写真を見る】車274台を残し…地下駐車場が水に浸かる様子車が“真っ白” 地下駐車場に広がる異様な光景9月12日、三重・四日市の中心部