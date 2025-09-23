北朝鮮の金正恩総書記が中国との親善関係をさらに発展させる考えを示しました。23日付の労働新聞は1面で、北朝鮮の創建77年に当たる9月9日に中国の習近平国家主席が祝電を送ったことに対し、金総書記が謝意を表明したと伝えました。金総書記は「伝統的な中国との親善・協力関係を一層強化し、発展させていくことは北朝鮮の揺るぎない立場だ」と述べた上で、「双方の関係を推進することで人民により大きな福利をもたらす」と強調し