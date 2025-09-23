お笑いコンビ「千鳥」の大悟が２２日放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）に出演し、若手時代のたぎりエピソードを明かした。若手時代、とがっていた大悟は他の東京の芸人と誰ともしゃべっていなかったという。そんな時に千原ジュニアから「飯行くか？」と言われ、食事に行くことになった。その場にはジュニアと大悟より年上のジュニアの後輩芸人が５、６人おり、旅行の話で盛り上がっていた。後輩芸人の言い合いが始ま