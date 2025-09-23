今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第127回）が23日に放送され、八木（妻夫木聡）が従軍経験を語り号泣する姿が描かれると、ネット上には「しんどい」「壮絶で悲しい」「八木さん泣いててこっちも号泣」といった反響が寄せられた。【写真】暗い部屋で向かい合う蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってき