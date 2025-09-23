タレントの中川翔子が23日、自身のインスタグラムを更新。出産予定日が1週間後に迫っていることを明かした。【写真】「横から見ると凄いな」双子出産を控えた中川翔子の原罪の姿双子をにんしんちゅうであることを明かしている中川は、大きなお腹を持ち上げるようにして現在の姿を公開。「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました、、お腹観察日記もあとわずか！貴重な日々を楽しむよ！」と心境をつづった。さら