発達障害のぼくが世界に届くまでこの記事の画像を見る『発達障害のぼくが世界に届くまで』（市川拓司/筑摩書房）は、大ベストセラー『いま、会いにゆきます』の著者である市川氏の人生と日常を、発達障害の特性を軸に描いた一冊だ。本作は発達障害（ADHD/ASD）当事者の思考と、それに紐づく行動や決断、その結果もたらされる人生について、まるで物語のように読むことができる。第一章では、発達障害にはどのような特性があるの